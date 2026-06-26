La société minière d'argent Sinda recule lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 213 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec l'ouverture du marché, le contexte et les commentaires des analystes tout au long de l'article)

L'action de Sinda SIND.N a chuté de 10% lors de son entrée en bourse vendredi à la Bourse de New York, après que la société minière mexicaine spécialisée dans l'argent a levé 213 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis. Le titre de la société, dont le siège se trouve à San Miguel de Allende, au Mexique, a ouvert à 10,80 dollars l’action, soit un niveau inférieur au prix d’offre de 12 dollars. Sinda a vendu 17,75 millions d’actions lors de cette introduction en bourse, dans la fourchette de prix annoncée comprise entre 11,25 et 13,25 dollars par action. Un nombre croissant de sociétés minières ont fait appel aux marchés financiers ces derniers mois afin de tirer parti des prix élevés des métaux et de financer leurs activités à forte intensité capitalistique. Le fait que le prix de l’introduction en bourse ait été fixé en dessous du point médian de la fourchette annoncée "pourrait indiquer que la fenêtre d’introduction en bourse pour les sociétés minières n’est ouverte que de manière sélective, et que les sociétés minières en phase de préproduction ne bénéficient pas d’un passe-droit, car leur valeur dépend de leur capacité à tenir leurs engagements sur plusieurs années", a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX. Fondée en 2012 sous le nom de Minera Adularia Exploración, Sinda est une société en phase d’exploration opérant au Mexique, premier pays producteur d’argent au monde. Son actif phare, la propriété Sinda, est situé dans la ceinture argentifère de Guanajuato. Sinda fait partie du portefeuille d’Electrum Group, la société d’investissement de Thomas Kaplan, investisseur spécialisé dans les métaux. Kaplan, historien formé à Oxford devenu expert en métaux, possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des ressources naturelles. Selon Sinda, cet important actif d’argent primaire a le potentiel de devenir une exploitation minière d’envergure mondiale; la société vise une mise en production initiale du projet d’ici 2031. "La société présente un profil à haut risque et à fort potentiel de rendement, car son emplacement et le soutien d’acteurs expérimentés sont certes attractifs, mais ils n’éliminent pas pour autant l’incertitude inhérente aux sociétés minières en phase d’exploration", a déclaré Muehlbauer. Le gisement d’argent et d’or de Sinda a été découvert sous une couche d’argile qui l’avait dissimulé à des générations d’explorateurs, a déclaré vendredi le président exécutif Daniel Muñiz Quintanilla dans un communiqué.