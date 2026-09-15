La société mexicaine Traxion en hausse après qu'une entreprise liée à son fondateur propose une offre publique d'achat

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Le cours de l'action de la société mexicaine de logistique et de transport Traxion

TRAXIONA.MX a bondi mardi après qu'une société liée à son cofondateur, Aby Lijtszain, a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire portant sur un maximum de 100 % des actions en circulation de la société.

* L'action Traxion a clôturé en hausse de 13,9% à 12,41 pesos mardi, soit un niveau inférieur au prix d'offre proposé de 13,18 pesos par action.

* Selon les documents déposés auprès de la Bourse, l’offre publique d’achat proposée porterait sur les 542,4 millions d’actions en circulation de Traxion.

* Le prix de l’offre représente une prime de plus de 20% par rapport au cours moyen de l’action Traxion sur les 60 jours de cotation clos le 11 septembre, a indiqué la société.

* Lijtszain a fondé la société de transport de passagers LIPU avant de cofonder Traxion en 2011. La société fournit des services de transport de marchandises, de logistique et de mobilité des passagers au Mexique par l’intermédiaire de 12 marques opérationnelles et dessert plus de 1 300 clients.

* La société de courtage Actinver a indiqué que le prix d’offre proposé impliquait une hausse par rapport au cours de clôture de Traxion du 14 septembre, bien qu’il reste inférieur à l’objectif de cours à 12 mois de la société, fixé à 14,50 pesos.

* La société a déclaré mardi que le soumissionnaire potentiel avait confirmé que l’offre publique d’achat n’avait pas pour objectif de retirer la société de la cote ni d’annuler l’enregistrement de ses actions.