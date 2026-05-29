La société mexicaine BBB Foods rebondit après avoir fixé le prix de son offre secondaire d'actions

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29 mai - ** Les actions du distributeur alimentaire à bas prix BBB Foods TBBB.N ont progressé de 3,2 % avant l'ouverture, à 33,79 $, après la fixation du prix de l'offre secondaire ** La société (Tiendas 3B), basée à Mexico, a annoncé tard jeudi la vente d'environ 13,3 millions d'actions à 32,50 $ ** L'action TBBB a chuté de 9,4 % pour clôturer à 32,73 $ jeudi après que la société a lancé l'offre mercredi en fin de journée ** La société de capital-investissement Quilvest Capital Partners a cédé environ 9,7 millions d'actions sur les quelque 12,6 millions d'actions proposées par les actionnaires existants, selon le prospectus

** Tiendas 3B utilisera le produit net de la vente de 700 000 actions à des fins générales, y compris d'éventuels investissements stratégiques

** J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les coordinateurs mondiaux, rejoints par BTG Pactual, Santander et Scotiabank en tant que chefs de file associés

** À la clôture de jeudi, l'action TBBB affichait une baisse de 2 % depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 12 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 3 la note "conserver"; le cours cible médian est de 43 $, selon LSEG