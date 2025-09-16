La société mère et les dirigeants de Rick's Cabaret inculpés dans une affaire de fraude fiscale et de corruption à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Rick's Cabaret et d'autres clubs de strip-tease, ainsi que cinq cadres, ont été inculpés pour leur rôle présumé dans un système de fraude fiscale et de corruption, a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James.

Un acte d'accusation de 79 chefs d'accusation rendu public mardi a inculpé RCI Hospitality Holdings RICK.O , des responsables dont le directeur général Eric Langan, et trois des clubs de strip-tease de Manhattan de complot, de corruption et de fraude fiscale criminelle, entre autres crimes.

Selon Letitia James, les dirigeants de RCI ont corrompu un ancien auditeur du département des impôts et des finances de New York pour éviter de payer plus de 8 millions de dollars de taxe sur les ventes entre 2010 et 2024. ,