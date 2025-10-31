La fusée chinoise Longue Marche-2F décolle avec trois astronautes

Les astronautes chinois de la mission Shenzhou-21 avant leur décollage le vendredi 31 octobre 2025 depuis le pas de tir de Jiuquan (nord-ouest) ( AFP / HECTOR RETAMAL )

La fusée chinoise Longue Marche-2F a décollé vendredi soir dans le nord-ouest de la Chine, emportant des astronautes vers la station spatiale Tiangong afin de renforcer l'expérience technique du pays dans son projet de marcher sur la Lune d'ici 2030.

L'engin, emportant les trois astronautes chinois composant l'équipage de la mission Shenzhou-21 a décollé depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, situé dans une zone désertique du nord-ouest de la Chine, à 23H44 locales (15H44 GMT), a constaté l'AFP.

Les trois astronautes de Shenzhou-21 remplaceront l'équipage sortant de Shenzhou-20, qui rentrera sur Terre d'ici quelques jours. Leur mission durera six mois et vise notamment à mener des expériences scientifiques.

Ils doivent également effectuer des sorties dans l'espace et installer des boucliers anti-débris à l'extérieur de Tiangong.

L'ingénieur Wu Fei, tout juste 32 ans, est en passe de devenir le plus jeune astronaute chinois à partir en mission dans l'espace. Il s'est dit jeudi devant la presse "incroyablement chanceux" de participer à l'aventure.

L'équipage sera dirigé par le pilote Zhang Lu, 48 ans, qui avait déjà participé à la mission Shenzhou-15. Ils seront épaulés par Zhang Hongzhang, spécialiste de charge utile et âgé de 39 ans.

- Quatre souris -

Quatre souris — deux mâles et deux femelles — feront également partie du voyage et serviront pour les premières expériences menées en orbite par la Chine sur des rongeurs.

Le vaisseau Shenzhou-21 doit s'amarrer à la station Tiangong entre trois à quatre heures après le décollage.

Avant leur départ, les astronautes, vêtus de leurs combinaisons blanches, ont été salués par leurs collègues et leurs familles dans les rues du centre de lancement, construit en plein désert et aux airs de petite ville, avec restaurants, immeubles d'habitation et écoles.

La Chine a considérablement développé ses programmes spatiaux depuis une trentaine d'années, injectant des milliards d'euros dans ce secteur afin d'arriver au niveau des Etats-Unis, de la Russie ou de l'Europe.

Tiangong en est un projet emblématique. La construction de la station a été achevée en 2022 et elle devrait être opérationnelle au total pendant au moins 10 ans.

- "Tests cruciaux" -

Devenue une puissance de l'espace, la Chine avait posé en 2019 un engin spatial (la sonde Chang'e-4) sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Elle avait aussi fait atterrir en 2021 un petit robot sur Mars.

L'agence chinoise chargée des vols habitées, la CMSA, a assuré jeudi à la presse qu'elle "maintenait fermement" l'objectif d'envoyer des humains sur la Lune d'ici 2030.

Une série de "tests cruciaux" seront menés à cet égard, notamment sur un atterrisseur lunaire et un vaisseau spatial habité, a-t-elle indiqué.

Durant leur séjour, les astronautes de Shenzhou-21 devraient également mener des activités de vulgarisation scientifique afin de promouvoir l'intérêt du public pour l'exploration spatiale.

La Chine est formellement exclue de la Station spatiale internationale (ISS) depuis 2011, date à laquelle les Etats-Unis ont interdit à la Nasa de collaborer avec Pékin. Cela a poussé le géant asiatique à développer son propre projet de station spatiale.