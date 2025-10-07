La société mère du NYSE va investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans le marché prédictif Polymarket

(Ajoute des détails tirés du communiqué aux paragraphes 4 et 6, ainsi que des informations générales)

Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré mardi qu'il investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket, une décision qui aidera la société mère de la Bourse de New York à s'étendre au-delà de ses voies de transactions traditionnelles dans un contexte d'intérêt accru pour les marchés de prédiction.

La transaction valorise Polymarket, qui permet aux utilisateurs de tirer profit de prédictions sur des sujets allant du sport et du divertissement à la politique et à l'économie, à environ 8 milliards de dollars avant investissement. Les actions d'Intercontinental ont augmenté de 4,4 % dans les échanges avant bourse.

Reuters avait rapporté au début de l'année que Polymarket, le plus grand marché de prédiction au monde, était sur le point d'obtenir une valorisation de plus d'un milliard de dollars dans le cadre d'un tour de table dirigé par le Founders Fund du milliardaire Peter Thiel.

Dans le cadre de ce dernier accord, ICE utilisera les données événementielles de Polymarket pour fournir des indicateurs de sentiment sur des thèmes pertinents du marché.

Les transactions de contrats basés sur des événements ont gagné en popularité depuis l'élection présidentielle américaine de l'année dernière. Les marchés de Polymarket actuellement en vogue comprennent des paris sur la date à laquelle la fermeture du gouvernement américain prendra fin et sur la chanson la moins écoutée du dernier album de Taylor Swift.

Les deux entreprises ont également l'intention de collaborer sur de futures initiatives de tokenisation - la technologie qui mélange les marchés financiers traditionnels avec des actifs et des technologies d'échange basées sur la blockchain.

L'investissement d'ICE marque un vote de confiance majeur pour Polymarket, qui se prépare à revenir sur le marché américain plus de trois ans après avoir restreint les utilisateurs américains dans le cadre d'un règlement avec la Commodity Futures Trading Commission pour avoir exploité une plateforme de transactions de produits dérivés non enregistrée.

Polymarket a obtenu l'approbation de l'organisme de réglementation pour se relancer le mois dernier, à la suite de l'acquisition de QCEX, une bourse de produits dérivés et une chambre de compensation agréées par la CFTC, pour un montant de 112 millions de dollars.

La société a également obtenu un investissement non divulgué de la part de la société de capital-risque 1789 Capital, soutenue par Donald Trump Jr, en août.