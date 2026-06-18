La société mère du magazine Rolling Stone rachète Vox Media dans le cadre de son expansion dans le secteur des médias numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Penske Media Corp a annoncé jeudi avoir racheté Vox Media, devenant ainsi le plus grand éditeur dans le domaine des médias numériques. Cette acquisition permet d’ajouter des titres tels que The Verge et Punch à un portefeuille qui comprend déjà Rolling Stone, Billboard et Variety.

Cette opération renforce la présence de Penske dans le secteur des médias numériques et s’inscrit dans une vague plus large de consolidation du secteur, les éditeurs cherchant à gagner en envergure et à diversifier leurs sources de revenus grâce aux événements, à la publicité et aux abonnements.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées. Penske a précisé qu'il était déjà le principal actionnaire de Vox avant cette acquisition.

Cette transaction finalise la vente des actifs restants de Vox, après que Lupa Systems, la société de James Murdoch, eut racheté

en mai Vox.com, le réseau de podcasts de Vox Media et le New York Magazine pour plus de 300 millions de dollars.

L’accord prévoyait l’utilisation de la marque Vox par Lupa, tandis que les actifs restants deviendraient une société indépendante sous une nouvelle dénomination sociale.

Basée à Los Angeles, la société Penske a déclaré avoir créé une nouvelle filiale, PMX, afin de regrouper un portefeuille de plus de 25 marques médiatiques qui touchent des centaines de millions de personnes chaque mois et produisent plus de 300 événements en direct par an, selon un communiqué.

“Ces marques numériques distinctes apportent avec elles des audiences très engagées, complètent notre portefeuille existant, renforcent notre offre de contenu et élargissent les possibilités pour les centaines d’événements en direct que PMX produira chaque année”, a déclaré Jay Penske, fondateur et directeur général de Penske.

Ryan Pauley, qui occupait jusqu’à récemment le poste de président de Vox Media, a été nommé président de PMX. Ken Delalcazar, vice-président exécutif chargé des finances chez Penske, élargira ses fonctions pour devenir directeur financier de PMX.