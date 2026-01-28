 Aller au contenu principal
La société mère de Vans, VF Corp, prévoit un chiffre d'affaires en hausse pour le quatrième trimestre en raison de la reprise de la demande
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 3 à 5, des détails au paragraphe 7, met à jour les actions)

La société VF Corp VFC.N , spécialisée dans la vente de vêtements et de chaussures, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes, s'appuyant sur la forte demande pour ses marques North Face et Timberland pendant les fêtes de fin d'année, qui a permis de battre les prévisions de ventes.

Les résultats positifs de l'entreprise surviennent alors que le secteur de la vente au détail reste sous pression, de nombreux fabricants de vêtements américains s'efforçant de maîtriser leurs coûts en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de naviguer dans l'incertitude causée par les changements de politiques commerciales sous le président Donald Trump.

VF Corp, qui s'approvisionne à 85 % en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, a pris plusieurs mesures pour atténuer l'impact des droits de douane, notamment en accélérant la production et les expéditions, en travaillant avec les fournisseurs pour réduire les coûts et en procédant à des hausses de prix sélectives.

L'introduction de nouvelles collections a stimulé ses ventes, le chiffre d'affaires des marques North Face et Timberland ayant augmenté de 8 % chacune au cours du troisième trimestre.

La performance de VF Corp contraste avec les prévisions de ventes en demi-teinte pour le trimestre des fêtes fournies par les détaillants de vêtements et de chaussures tels qu'Abercrombie & Fitch ANF.N et Birkenstock BIRK.N plus tôt ce mois-ci . Urban Outfitters URBN.O a également fait état d'un ralentissement de la croissance des ventes pour les fêtes de fin d'année par rapport à l'année dernière.

La société mère Vans a déclaré un chiffre d'affaires de 2,88 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En excluant les éléments exceptionnels et les contributions de la marque Dickies, la société a affiché un bénéfice ajusté de 58 cents par action, dépassant l'estimation de 45 cents.

La société prévoit un chiffre d'affaires stable ou en hausse de 2 % pour le quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 2,6 %.

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
97,690 USD NYSE +0,67%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
23,430 USD NYSE -2,27%
BIRKEN
38,380 USD NYSE -2,96%
URBAN OUTFITTERS
69,9800 USD NASDAQ +1,49%
VF
20,290 USD NYSE +1,37%
L'offre BoursoBank