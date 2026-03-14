Naples renverse Lecce et conforte sa place sur le podium

Naples 2-1 Lecce

Buts : Højlund (46 e ) et Politano (67 e ) pour les Partenopei // Siebert (3 e ) pour les Giallorossi

Le réveil n’avait pas sonné. Surpris d’entrée par Lecce, Naples a dû s’employer pour inverser le cours de la partie et signer un troisième succès consécutif sur le même score (2-1) . Une victoire qui permet aux Napolitains de conforter leur place sur le podium en repoussant Côme et l’AS Rome à huit longueurs, tout en revenant dans le short du Milan. Tout avait pourtant bien mal débuté pour les locaux, pas encore réveillés et battus sur un corner repris victorieusement par Jamil Siebert (0-1, 3 e ) .…

TB pour SOFOOT.com