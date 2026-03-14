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Toifilou maoulida évoque ses plus belles bandelettes
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 19:28

Toifilou maoulida évoque ses plus belles bandelettes

Toifilou maoulida évoque ses plus belles bandelettes

Une célébration iconique. Resté dans les mémoires pour ses bandelettes , qu’il a pris l’habitude de dévoiler à chacun de ses buts au fil d’une longue carrière aux quatre coins de l’Hexagone, Toifilou Maoulida s’est confié sur ce rituel dans un entretien à L’Equipe . « Combien j’en ai dévoilé ? 99. Je suis un peu déçu de ne pas avoir atteint les 100. Beaucoup m’ont marqué car elles étaient souvent liées à des membres de ma famille, mon père, ma mère , raconte-t-il des années plus tard. Ma première bandelette était : « C’est pour vous coach Fernandez » , parce qu’il était hospitalisé à la Timone. Comme on a gagné (face à Nice, 1-0, le 26 février 2006) et que je suis superstitieux, j’ai continué jusqu’à ce qu’on me surnomme « l’homme aux bandelettes » . Je me souviens aussi de celle sur laquelle était inscrit : « L’OM gravé dans nos coeurs, fier d’être Marseillais. » La photo est aujourd’hui exposée au Stade-Vélodrome. Ça claque et ça m’a énormément ému. »

Jean Fernandez et la fibre d’entraîneur

L’ancien attaquant en profite d’ailleurs pour rendre un hommage appuyé à Jean Fernandez . « C’est lui qui m’a remis sur pied à Metz, après être venu me chercher à Rennes. Je me suis très bien entendu avec les jeunes du centre de formation comme Stéphane Borbiconi ou Grégory Proment et j’ai marqué treize buts. Ensuite, il m’a fait signer à l’OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor, et j’avais une confiance aveugle en lui » , confie celui qui dirige désormais les U17 du FC Metz.…

TB pour SOFOOT.com

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