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Le jeu Crash Bandicoot a fait dérailler Zé Roberto
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 19:45

Le jeu Crash Bandicoot a fait dérailler Zé Roberto

Le jeu Crash Bandicoot a fait dérailler Zé Roberto

Que celui qui n’a jamais passé une nuit devant la console lui jette la première pierre. Arrivé au Real Madrid à 22 ans , Zé Roberto ne s’y est jamais imposé. Le Brésilien, qui s’est ensuite fait un nom en Allemagne, a reconnu auprès de Globo qu’il était loin d’être le professionnel idéal à son arrivée en Europe. « Les jeux vidéo m’ont vraiment perturbé , confie-t-il. J’étais un gamin, ma femme était aussi très jeune, 18 ou 19 ans. Un de mes rêves, outre celui de devenir un joueur professionnel et d’acheter une voiture, était d’ avoir une PlayStation . Et nous en avons acheté une. » Ce qui lui a coûté cher à Madrid.

Obsédé par le jeu Crash Bandicoot , il passait ses nuits devant son écran. « J’arrivais à la salle de sport pour m’entraîner avec des cernes sous les yeux » , se rappelle l’ancien milieu de terrain. « Le jeu m’a causé beaucoup de stress . Je voulais le finir, mais je n’y arrivais pas. Alors, en pleine nuit, j’avais faim . Je mangeais des biscuits. J’en mangeais des tonnes. Je vidais la boîte. Ensuite, il y a eu les en-cas, les sodas… J’ai pris du poids sans m’en rendre compte. »

QB pour SOFOOT.com

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