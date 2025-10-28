La société mère de Vans, VF Corp, dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande dans un contexte de pression tarifaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Vans, VF Corp

VFC.N , a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, aidée par une forte demande pour ses chaussures, ses sacs et ses vêtements de style de vie, même si l'incertitude économique plane.

Les actions de la société basée à Denver, dans le Colorado, étaient en hausse d'environ 4 % dans les échanges de pré-marché.

Les résultats positifs du fabricant de Timberland s'inscrivent dans un contexte de pression croissante dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis, où les entreprises de vêtements et d'accessoires s'efforcent de faire face à l'impact des droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Les droits de douane ont perturbé des régions d'approvisionnement clés telles que le Viêt Nam et l'Indonésie, qui sont essentielles à la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les vêtements de sport et l'habillement.

VF Corp, qui s'approvisionne majoritairement en Asie du Sud-Est et en Amérique, a réagi en augmentant sa production et ses expéditions, en travaillant avec ses fournisseurs pour gérer les coûts et en envisageant des stratégies de prix pour compenser l'impact.

Les dernières collections de l'entreprise, toutes marques confondues, ont contribué à stimuler les ventes, le chiffre d'affaires de la marque North Face ayant augmenté de 6 % au cours du trimestre considéré, tandis que celui de Timberland a bondi de 7 %. Les ventes de Vans ont toutefois baissé de 9 % par rapport à l'année précédente, bien que cette baisse se soit atténuée par rapport à la chute de 14 % enregistrée au cours du trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires de 2,80 milliards de dollars de la société pour le trimestre clos le 27 septembre a battu l'estimation des analystes de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 52 cents par action, contre un bénéfice estimé à 43 cents par action.

En septembre, la société a annoncé son intention de vendre sa marque de vêtements de travail Dickies pour 600 millions de dollars en espèces à la société de gestion de marques Bluestar Alliance, dans le cadre d'un redressement visant à surmonter l'incertitude économique croissante.

Le distributeur de vêtements s'attend toutefois à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, hors Dickies, baisse de 3 % à 1 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 1,54 %, selon les données compilées par LSEG.