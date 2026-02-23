La société mère de Vans, VF Corp, chute après que J.P. Morgan l'ait ramenée à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février -

** Les actions du fabricant de vêtements et de chaussures VF Corp VFC.N chutent de 3,8% à 20,43 dollars avant bourse après que J.P. Morgan ait rétrogradé l'action de "neutre" à "sous-pondéré"

** La société a fait état d'une baisse des ventes de la marque Vans au troisième trimestre le mois dernier

** La maison de courtage indique que la marque est confrontée à une faible fréquentation en magasin et à une demande en gros faible.

** Elle ajoute que la marque a besoin de plus d'investissements dans les magasins et le marketing, ce qui limite sa croissance à court terme

** "La direction prévoit que les ventes de Vans diminueront d'un pourcentage à un chiffre moyen en glissement annuel au quatrième trimestre 2026, et nous modélisons une baisse négative similaire à un chiffre moyen au premier semestre 2027" - J.P. Morgan

** JPM prévoit également une croissance modérée du chiffre d'affaires de la marque Timberland et de The North Face en Europe et dans la région Asie-Pacifique, prolongeant ainsi le calendrier de redressement potentiel des marges

** JPM voit également une croissance modérée du chiffre d'affaires de la marque Timberland et de The North Face en Europe et dans la région Asie-Pacifique, ce qui prolonge la période de récupération des marges potentielles

** J.P. Morgan réduit son objectif de cours à 18 $ contre 19 $, ce qui représente un potentiel de baisse de 15 % par rapport au dernier cours de clôture de VFC de 21,23 $.

** 6 des 25 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 19,5 $ - données LSEG

** L'action est en hausse de 17,4 % depuis le début de l'année, mais a baissé de 15,7 % en 2025