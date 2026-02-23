 Aller au contenu principal
La société mère de Vans, VF Corp, chute après que J.P. Morgan l'ait ramenée à "sous-pondérer"
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février -

** Les actions du fabricant de vêtements et de chaussures VF Corp VFC.N chutent de 3,8% à 20,43 dollars avant bourse après que J.P. Morgan ait rétrogradé l'action de "neutre" à "sous-pondéré"

** La société a fait état d'une baisse des ventes de la marque Vans au troisième trimestre le mois dernier

** La maison de courtage indique que la marque est confrontée à une faible fréquentation en magasin et à une demande en gros faible.

** Elle ajoute que la marque a besoin de plus d'investissements dans les magasins et le marketing, ce qui limite sa croissance à court terme

** "La direction prévoit que les ventes de Vans diminueront d'un pourcentage à un chiffre moyen en glissement annuel au quatrième trimestre 2026, et nous modélisons une baisse négative similaire à un chiffre moyen au premier semestre 2027" - J.P. Morgan

** JPM prévoit également une croissance modérée du chiffre d'affaires de la marque Timberland et de The North Face en Europe et dans la région Asie-Pacifique, prolongeant ainsi le calendrier de redressement potentiel des marges

** J.P. Morgan réduit son objectif de cours à 18 $ contre 19 $, ce qui représente un potentiel de baisse de 15 % par rapport au dernier cours de clôture de VFC de 21,23 $.

** 6 des 25 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 19,5 $ - données LSEG

** L'action est en hausse de 17,4 % depuis le début de l'année, mais a baissé de 15,7 % en 2025

Valeurs associées

VF
21,230 USD NYSE +2,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/02/2026 à 12:10:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

