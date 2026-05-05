La société mère de Frontier Airlines enregistre une perte trimestrielle plus importante en raison de la flambée des coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Frontier Group ULCC.O , la société mère de la compagnie aérienne low-cost Frontier, a annoncé mardi une perte plus importante au premier trimestre, la flambée des prix du kérosène ayant érodé ses marges.

La perte ajustée par action de la compagnie aérienne basée à Denver s'est creusée à 30 cents au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 19 cents un an plus tôt.