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La société mère de Frontier Airlines enregistre une perte trimestrielle plus importante en raison de la flambée des coûts du carburant
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Frontier Group ULCC.O , la société mère de la compagnie aérienne low-cost Frontier, a annoncé mardi une perte plus importante au premier trimestre, la flambée des prix du kérosène ayant érodé ses marges.

La perte ajustée par action de la compagnie aérienne basée à Denver s'est creusée à 30 cents au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 19 cents un an plus tôt.

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