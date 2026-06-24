La société Mari d'Ari Emanuel en pourparlers pour racheter le groupe de théâtres ATG pour 6 milliards de dollars, selon le FT

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Le groupe Mari, fondé par Ari Emanuel, directeur général de TKO TKO.N , est en pourparlers avancés en vue d'acquérir l'exploitant de théâtres britannique du West End, ATG Entertainment, pour 4,5 milliards de livres sterling (soit 5,94 milliards de dollars), a rapporté mardi le Financial Times, citant quatre sources proches du dossier.

Voici plus de détails:

* La société américaine Providence, propriétaire d’ATG, est actuellement en négociations exclusives en vue de céder l’entreprise à Mari Group, la société d’événements en direct dirigée par Ari Emanuel, dans l’espoir que l’accord puisse être conclu d’ici le mois prochain, a rapporté le FT.

* Le calendrier pourrait toutefois être repoussé et l'accord n'est pas encore confirmé, précise l'article .

* Emanuel est également directeur général de TKO, propriétaire de la société de promotion d’arts martiaux mixtes Ultimate Fighting Championship.

* Reuters avait rapporté le mois dernier qu’ATG Entertainment en était aux premières étapes de la préparation d’une éventuelle cession par son actionnaire, la société de capital-investissement Providence, citant quatre personnes proches du dossier.

* La vente d’ATG Entertainment, anciennement connu sous le nom d’Ambassador Theatre Group, marquerait un renouveau pour un secteur qui a été durement touché par les confinements pendant la pandémie.

* Providence et ATG n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Mari a refusé de s’exprimer.

(1 dollar = 0,7575 livre)