La société Madison Air, spécialisée dans le chauffage, la ventilation et la climatisation, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de chauffage, de ventilation et de climatisation Madison Air Solutions a déclaré lundi qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les sociétés émettrices cherchent à tirer parti du regain d'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Le marché américain des introductions en bourse a rebondi après que la fermeture du gouvernement américain, la plus longue de l'histoire, a temporairement fait dérailler l'activité, préparant ainsi l'année la plus forte pour les nouvelles cotations depuis 2021.

Les analystes s'attendent à ce que le marché des introductions en bourse démarre en force l'année prochaine, car les entreprises qui ont dû retarder leurs projets d'introduction en raison de la fermeture du gouvernement pourraient contribuer à l'élan du début de l'année 2026.

Le développeur de systèmes de chauffage et de refroidissement Copeland, soutenu par Blackstone, a annoncé en novembre qu'il avait également déposé confidentiellement en vue d'une introduction en bourse à New York.

Madison Air a été formée par une série d'acquisitions débutant en 2017, selon son site web. Elle était auparavant connue sous le nom de Madison Indoor Air Quality.

La société a été créée sous la direction de Larry Gies, fondateur et directeur général de la société privée Madison Industries.

Madison Air, dirigée par la directrice générale Jill Wyant, est une plateforme de plus de deux douzaines de marques de qualité de l'air telles que Quest, Dectron, Santa Fe et Phoenix.

Cette année, Madison Air a acheté Research Products Corporation et AcoustiFLO pour renforcer son portefeuille.

La fourchette de prix et le nombre d'actions pour l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a déclaré Madison Air.

Les déclarations confidentielles permettent aux entreprises de garder leurs finances et les conditions de l'offre à l'abri des regards du public jusqu'à l'approche de la cotation en bourse.