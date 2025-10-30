 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 129,56
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société Lunate d'Abu Dhabi s'engage à investir 1 milliard de dollars dans une nouvelle plateforme d'investissement lancée avec le HPS de BlackRock
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HPS Investment Partners, propriété de BlackRock, et Lunate, basée à Abu Dhabi, prévoient de lancer une nouvelle plateforme d'investissement dans les grandes entreprises nord-américaines et européennes, dans laquelle Lunate s'engagera à hauteur d'au moins 1 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés jeudi.

La plateforme HPS Strategic Solutions Partners se concentrera sur les investissements en actions privilégiées et ordinaires négociées de manière privée, ainsi que sur les instruments de dette connexes dans les grandes entreprises, principalement aux États-Unis et en Europe, selon leur déclaration.

Afin de tirer parti de la demande croissante de capitaux privés, HPS et Lunate travailleront également ensemble pour permettre aux investisseurs basés au Moyen-Orient d'accéder à la nouvelle plateforme.

"La dynamique du marché continue de créer des opportunités attrayantes pour des solutions de capital personnalisées et à grande échelle, car les grandes entreprises, qu'elles soient détenues par des sponsors ou non, recherchent des sources de financement flexibles", a déclaré Scot French, associé fondateur et coprésident de HPS.

HPS gérait 165 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de juin.

Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, abrite trois fonds d'investissement qui gèrent collectivement environ 1 500 milliards de dollars d'actifs.

Il est en train de créer un nouveau champion national dans le secteur des investissements alternatifs avec Lunate, qui gère 110 milliards de dollars d'actifs et se concentre sur les marchés privés.

Lunate et Blackstone BX.N ont dévoilé ce mois-ci un projet de création d'une plateforme visant à investir dans des actifs logistiques dans la région du Golfe pour un montant de 5 milliards de dollars.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 097,400 USD NYSE -2,44%
BLACKSTONE
148,970 USD NYSE -1,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank