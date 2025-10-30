La société Lunate d'Abu Dhabi s'engage à investir 1 milliard de dollars dans une nouvelle plateforme d'investissement lancée avec le HPS de BlackRock

HPS Investment Partners, propriété de BlackRock, et Lunate, basée à Abu Dhabi, prévoient de lancer une nouvelle plateforme d'investissement dans les grandes entreprises nord-américaines et européennes, dans laquelle Lunate s'engagera à hauteur d'au moins 1 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés jeudi.

La plateforme HPS Strategic Solutions Partners se concentrera sur les investissements en actions privilégiées et ordinaires négociées de manière privée, ainsi que sur les instruments de dette connexes dans les grandes entreprises, principalement aux États-Unis et en Europe, selon leur déclaration.

Afin de tirer parti de la demande croissante de capitaux privés, HPS et Lunate travailleront également ensemble pour permettre aux investisseurs basés au Moyen-Orient d'accéder à la nouvelle plateforme.

"La dynamique du marché continue de créer des opportunités attrayantes pour des solutions de capital personnalisées et à grande échelle, car les grandes entreprises, qu'elles soient détenues par des sponsors ou non, recherchent des sources de financement flexibles", a déclaré Scot French, associé fondateur et coprésident de HPS.

HPS gérait 165 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de juin.

Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, abrite trois fonds d'investissement qui gèrent collectivement environ 1 500 milliards de dollars d'actifs.

Il est en train de créer un nouveau champion national dans le secteur des investissements alternatifs avec Lunate, qui gère 110 milliards de dollars d'actifs et se concentre sur les marchés privés.

Lunate et Blackstone BX.N ont dévoilé ce mois-ci un projet de création d'une plateforme visant à investir dans des actifs logistiques dans la région du Golfe pour un montant de 5 milliards de dollars.