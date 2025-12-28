La société libyenne Waha Oil ajoute deux puits de gaz au champ de Farigh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière libyenne Waha Oil Company, filiale de la compagnie pétrolière nationale, a déclaré dimanche qu'elle avait mis en service deux nouveaux puits de gaz dans son champ de Farigh.

Elle a déclaré dans un communiqué qu'elle avait réussi à mettre en service deux champs gaziers produisant respectivement 14 millions et 12 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Cette étape est essentielle pour fournir du gaz naturel afin de répondre à la demande locale.

Waha est une coentreprise avec TotalEnergies TTEF.PA et ConocoPhillips.