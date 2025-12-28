 Aller au contenu principal
La société libyenne Waha Oil ajoute deux puits de gaz au champ de Farigh
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 10:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière libyenne Waha Oil Company, filiale de la compagnie pétrolière nationale, a déclaré dimanche qu'elle avait mis en service deux nouveaux puits de gaz dans son champ de Farigh.

Elle a déclaré dans un communiqué qu'elle avait réussi à mettre en service deux champs gaziers produisant respectivement 14 millions et 12 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Cette étape est essentielle pour fournir du gaz naturel afin de répondre à la demande locale.

Waha est une coentreprise avec TotalEnergies TTEF.PA et ConocoPhillips.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
91,550 USD NYSE -0,34%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,28 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
58,50 USD Ice Europ +0,09%
TOTALENERGIES
55,6100 EUR Euronext Paris -0,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

