La société koweïtienne KPC signe un contrat de location-cession de 16 milliards de dollars portant sur un réseau d'oléoducs

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* Le consortium détiendra 49 % des parts, tandis que KOC, filiale de KPC, conservera 51 %

* L'opération devrait générer 7,85 milliards de dollars de recettes initiales à la clôture

* Il s'agit du plus important investissement direct à l'étranger jamais réalisé par le Koweït, selon KPC

* L'accord a été signé alors que les attaques contre le Koweït se poursuivent, tandis que la guerre avec l'Iran s'éternise

(Ajout de détails, de contexte et d'une citation du directeur général de KPC au sixième paragraphe) par Federico Maccioni et Ahmed Elimam

La Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a signé un accord de 16 milliards de dollars portant sur la cession-bail de son réseau d'oléoducs avec un consortium composé des fonds internationaux Blackstone BX.N , Brookfield

BN.TO et KKR KKR.N , a annoncé samedi cette entreprise publique du Golfe.

Elle a précisé qu’il s’agissait du plus important investissement direct étranger de l’histoire du pays.

Dans le cadre de cet investissement baptisé « Project Peregrine », la filiale de KPC, Kuwait Oil Company (KOC) , crée une coentreprise avec les trois investisseurs internationaux selon un montage de location-cession-reprise d’une durée de 20,5 ans, comprenant un tarif basé sur le volume, a précisé KPC dans un communiqué.

"Cette transaction envoie un signal fort indiquant que le Koweït continue de s’imposer comme une destination attractive pour les capitaux internationaux, même dans un contexte régional difficile", a déclaré dans ce communiqué le vice-président et directeur général de KPC, Cheikh Nawaf Saud Al-Sabah.

Le processus de cession de la participation avait été lancé juste avant les frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran, le 28 février, avait précédemment rapporté Reuters en citant des sources.

L’Iran continue de s’en prendre aux infrastructures au Koweït et ailleurs dans la région après l’échec, le mois dernier, d’une trêve provisoire entre les États-Unis et l’Iran qui visait à mettre fin au conflit avec l'Iran .

L’Iran a déclaré vendredi avoir attaqué des dépôts de matériel militaire américain dans le nord du Koweït, ainsi que les positions des troupes américaines au camp Arifjan et au camp Doha, près de Koweït City.

STRUCTURE COMMUNE L’accord conclu avec la KPC s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large menée par les compagnies pétrolières des États du Golfe et les investisseurs souverains visant à lever des fonds à partir d’actifs d’infrastructure et à attirer des capitaux étrangers, alors qu’ils cherchent à financer leurs plans d’investissement nationaux.

Elle fait suite aux levées de fonds réalisées par Aramco (Arabie saoudite), l’Abu Dhabi National Oil Company et Bapco Energies (Bahreïn) dans le secteur des oléoducs.

Blackstone, Brookfield et KKR détiendront collectivement une participation de 49 % dans la coentreprise, tandis que KOC conservera une participation de 51 % ainsi que la pleine propriété et le contrôle opérationnel du réseau, qui comprend 13 oléoducs s'étendant sur une longueur totale d'environ 320 kilomètres (199 miles).

Cette transaction devrait générer 7,85 milliards de dollars de recettes initiales à la clôture, a indiqué KPC, ajoutant qu’elle soutiendrait les plans d’investissement de la compagnie pétrolière.

Le réseau de pipelines de KPC achemine du pétrole brut et des produits raffinés à travers le Koweït, reliant les champs pétroliers du pays aux terminaux d’exportation situés sur le golfe Persique.

Centerview Partners, HSBC et JP Morgan ont agi en tant que conseillers financiers de KPC.