 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société kazakhe Tengizchevroil indique que sa production pétrolière est proche des niveaux d'exploitation normaux
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil a déclaré lundi que sa production de pétrole était “proche des niveaux d'exploitation normaux” après une brève interruption survenue le 28 mai dans l'une de ses installations.

Tengizchevroil a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur les détails spécifiques de ses opérations et de ses activités commerciales.

Valeurs associées

CHEVRON
182,440 USD NYSE -0,38%
EXXON MOBIL
145,360 USD NYSE -1,11%
Gaz naturel
3,29 USD NYMEX +0,15%
Pétrole Brent
93,66 USD Ice Europ +0,38%
Pétrole WTI
90,33 USD Ice Europ +2,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 214,91 +0,39%
SOITEC
159,5 -10,17%
Pétrole Brent
93,66 +0,38%
2CRSI
57,15 +10,76%
HAFFNER ENERGY
0,344 +25,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank