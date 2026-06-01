La société kazakhe Tengizchevroil indique que sa production pétrolière est proche des niveaux d'exploitation normaux

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Le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil a déclaré lundi que sa production de pétrole était “proche des niveaux d'exploitation normaux” après une brève interruption survenue le 28 mai dans l'une de ses installations.

Tengizchevroil a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur les détails spécifiques de ses opérations et de ses activités commerciales.