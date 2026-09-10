La société italienne Prysmian lance une vente d'actions d'un montant de 850 millions d'euros destinée aux investisseurs institutionnels

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(Répétition pour ajouter le code de la société au paragraphe 2)

Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI a lancé jeudi une procédure accélérée de bookbuilding d’actions nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels après avoir approuvé une augmentation de capital pouvant atteindre 850 millions d’euros (988,04 millions de dollars) avec exclusion du droit préférentiel de souscription.

Le produit de cette opération servira en partie à financer l'acquisition prévue par Prysmian, d'un montant de 3,8 milliards de dollars , du fabricant de produits électriques Atkore

ATKR.N , a-t-il indiqué.

(1 dollar = 0,8603 euros)