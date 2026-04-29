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La société italienne Chiesi rachète KalVista Pharmaceuticals, cotée aux États-Unis, pour 1,9 milliard de dollars
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'une source au paragraphe 6) par Giancarlo Navach

MILAN, 29 avril - Le groupe familial italien Chiesi va racheter KalVista Pharmaceuticals KALV.O , coté aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,9 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

Le groupe italien a déclaré que cette opération renforcerait sa stratégie dans le domaine des maladies rares, étendrait sa présence commerciale aux États-Unis et refléterait son ambition à long terme de se développer dans le domaine de l'immunologie rare.

Dans le cadre de cette opération, la plus importante acquisition de l'histoire de Chiesi, le groupe lancera une offre publique d'achat en numéraire visant à racheter toutes les actions KalVista en circulation au prix de 27 dollars chacune, ce qui représente une prime d'environ 40 % par rapport au dernier cours de clôture de la société américaine.

L'action KalVista a bondi de 39 % à la suite de l'annonce faite dans un communiqué conjoint de Chiesi et KalVista.

Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et d'autres conditions habituelles.

L'opération sera financée par des liquidités que Chiesi a réservées à cet effet et par de la dette, a déclaré à Reuters une source proche de la société. Chiesi, qui affichait une situation financière nette positive de 729 millions d'euros à la fin de 2025, a déclaré que l'EKTERLY® (sebetralstat), le traitement oral à prise ponctuelle de KalVista contre l'angio-œdème héréditaire (HAE), l'aiderait à atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros pour 2030 , contre 3,6 milliards d'euros en 2025.

“Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à accélérer notre impact dans le domaine des maladies rares en associant science, innovation et expertise”, a déclaré Jean-Marc Bellemin, directeur général par intérim et directeur financier de Chiesi.

Lazard conseille Chiesi, tandis que Centerview Partners agit en tant que banque conseil de KalVista.

Fusions / Acquisitions

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KALVISTA PHARMAC
26,6700 USD NASDAQ +38,62%
LAZARD
47,490 USD NYSE -2,12%
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