La société Invesco détient plus de 5% du capital d'Elis
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 17:06

La société Invesco agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Elis , et détenir 12 071 061 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,47% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Elis sur le marché.

Valeurs associées

ELIS
24,7400 EUR Euronext Paris -0,64%
