La société informatique indienne Mphasis poursuit Coforge devant un tribunal américain pour des allégations de débauchage de personnel et d'accès aux données de clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 6 mai: ajout des réponses de Coforge et Mphasis aux paragraphes 4, 5 et 6)

La société indienne de logiciels de taille moyenne Mphasis MBFL.NS a intenté une action en justice contre son concurrent Coforge COFO.NS devant un tribunal américain, affirmant que ce dernier avait embauché ses cadres en violation des restrictions contractuelles et avait ainsi eu accès à des informations confidentielles sur ses clients.

Dans une requête datée du 31 mars, Mphasis a demandé une mesure injonctive visant à empêcher Coforge d'employer deux de ses anciens cadres sur les comptes de Charles Schwab – un client commun aux deux sociétés – et d'utiliser les données confidentielles de Mphasis.

Elle a également demandé au tribunal d'interdire à l'ancien vice-président Brijesh Khergamker, cité comme partie dans cette affaire, de travailler pendant un an dans les activités d'externalisation de Charles Schwab par l'intermédiaire de Coforge ou d'accepter des contrats provenant de clients de Mphasis, car cela constituerait une violation de son contrat de travail.

Coforge a nié toutes les allégations d'actes répréhensibles et a déclaré qu'elle avait l'intention de se défendre vigoureusement, ainsi que l'employé concerné, selon un communiqué envoyé par e-mail mercredi.

La société a ajouté qu'elle évaluait également d'éventuelles demandes reconventionnelles, et a précisé que le client mentionné dans la plainte était un client de longue date, avec lequelelle entend développer sa relation commerciale.

En réponse à une demande de commentaires, Mphasis a déclaré jeudi que sa priorité absolue est de protéger ses clients et qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits si aucune autre solution à l'amiable ne s'offrait à elle.

C'est le journal indien Mint qui a été le premier à rapporter cette information mercredi. Bien que datée de mars, la plainte n'est apparue dans la base de données juridique du gouvernement que la semaine dernière.

Mphasis a également réclamé des dommages-intérêts compensatoires ainsi que le remboursement des honoraires d'avocat et des frais connexes, selon la plainte, qui ne fournissait pas plus de détails.

Mphasis a déclaré que Coforge avait obtenu un « avantage concurrentiel déloyal » dans la prestation de services informatiques en embauchant au moins quatre cadres supérieurs mentionnés dans la plainte.

Alors que la demande de services informatiques indiens a ralenti et que la concurrence s'est intensifiée ces dernières années, les entreprises ont de plus en plus souvent poursuivi des cadres pour violation de leur contrat de travail.

Au début de l'année dernière, Infosys INFY.NS , la deuxième plus grande entreprise informatique indienne, a déposé une demande reconventionnelle contre son rival Cognizant

CTSH.O , affirmant que la société basée aux États-Unis se livrait à des pratiques anticoncurrentielles et débauchait des cadres clés.

En 2023, Wipro a poursuivi en justice l'ancien directeur financier Jatin Dalal après qu'il eut rejoint Cognizant, affirmant que ce départ violait les termes de son contrat de travail.