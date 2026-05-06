La société informatique indienne Mphasis poursuit Coforge devant un tribunal américain pour des allégations d'embauche de salariés et d'accès aux données des clients

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La société indienne de logiciels de taille moyenne Mphasis MBFL.NS a intenté une action en justice contre son concurrent Coforge COFO.NS devant un tribunal américain, affirmant que ce dernier avait embauché des cadres de Mphasis en violation des clauses contractuelles et avait ainsi eu accès à des informations confidentielles sur ses clients.

Dans une requête datée du 31 mars, Mphasis a demandé une mesure injonctive visant à empêcher Coforge d'employer deux de ses anciens cadres sur les comptes de Charles Schwab – un client commun aux deux sociétés – et d'utiliser les données confidentielles de Mphasis.

Elle a également demandé au tribunal d'interdire à l'ancien vice-président Brijesh Khergamker, cité comme partie dans l'affaire, de travailler pendant un an dans les activités d'externalisation de Charles Schwab par l'intermédiaire de Coforge ou d'accepter des contrats provenant de clients de Mphasis , car cela constituerait une violation de son contrat de travail .

Coforge et Mphasis n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

C'est le journal indien Mint qui a été le premier à rapporter cette information mercredi. Bien que datée de mars, la plainte n'est apparue dans la base de données juridique du gouvernement que la semaine dernière.

Mphasis a également demandé des dommages-intérêts compensatoires ainsi que le remboursement des honoraires d'avocat et des frais connexes, selon le dossier, qui ne fournissait pas plus de détails.

Mphasis a déclaré que Coforge avait obtenu un « avantage concurrentiel déloyal » dans la prestation de services informatiques en embauchant au moins quatre cadres supérieurs mentionnés dans la plainte.

Alors que la demande de services informatiques indiens a ralenti et que la concurrence s'est intensifiée ces dernières années , les entreprises ont de plus en plus souvent poursuivi des cadres pour violation de leur contrat de travail .

Au début de l'année dernière, Infosys INFY.NS , la deuxième plus grande entreprise informatique indienne , a déposé une demande reconventionnelle contre son rival Cognizant

CTSH.O , affirmant que la société basée aux États-Unis se livrait à des pratiques anticoncurrentielles et débauchait des cadres clés.

En 2023, Wipro a poursuivi en justice l'ancien directeur financier Jatin Dalal après qu'il eut rejoint Cognizant, affirmant que ce départ violait les termes de son contrat de travail .