La société indonésienne Pertamina et Boeing signent un protocole d'accord sur le développement de carburants aériens durables

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La société énergétique publique indonésienne Pertamina PERTM.UL a annoncé avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N afin d'étudier les possibilités de développement d'une industrie des carburants aériens durables (SAF) dans le pays.

Voici quelques détails clés:

* Cet accord vise à soutenir les efforts de l’Indonésie pour décarboner le secteur de l’aviation et s’orienter vers la neutralité carbone, a déclaré Pertamina dans un communiqué publié mercredi soir.

* Les deux entreprises s'attacheront à identifier des sources de matières premières, à développer des technologies liées aux SAF et à soutenir l'élaboration de politiques en la matière.

* “Nous sommes convaincus que cette collaboration accélérera le développement d’une industrie des carburants aériens durables (SAF) compétitive et créera davantage de valeur pour l’économie indonésienne”, a déclaré Simon Aloysius Mantiri, directeur général de Pertamina.

* Indra Duivenvoorde, directeur général de Boeing Indonésie, a déclaré que l’Indonésie avait le potentiel de devenir un leader régional dans le domaine de l’aviation durable.

* Boeing prévoit une croissance du trafic passagers en Asie du Sud-Est d’environ 7 % par an jusqu’en 2044, ce qui générera une demande de près de 4 900 nouveaux avions, et a indiqué que l’adoption des carburants d’aviation durables (SAF) devrait contribuer à réduire les émissions du secteur aérien.

* Pertamina a lancé plusieurs initiatives en faveur des carburants durables (SAF), notamment la production et la certification de ces carburants, leur utilisation par sa filiale Pelita Air , ainsi que le projet de bioraffinerie de Cilacap visant à produire des carburants durables à partir d’huiles de cuisson usagées et d’autres matières premières issues de déchets durables.