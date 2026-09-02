La société indienne Yotta prévoit une introduction en bourse entre janvier et mars 2027 et vise à lever jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans le contexte de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Abhirami G et Sai Ishwarbharath B

L'opérateur indien de centres de données Yotta Data Services prévoit de lancer une introduction en bourse au cours du trimestre janvier-mars 2027, a déclaré son directeur général, Sunil Gupta, à Reuters, alors que l'entreprise cherche à tirer parti de la demande en plein essor en matière d'infrastructures informatiques dédiées à l'intelligence artificielle.

Soutenue par le groupe Hiranandani, l'entreprise prévoit de déposer un projet de prospectus d'introduction en bourse en octobre et vise à lever jusqu'à 1,5 milliard de dollars afin de rembourser sa dette, d'acquérir des processeurs graphiques et de développer une infrastructure cloud souveraine permettant de conserver les données à l'intérieur des frontières nationales, a-t-il précisé.

Cette initiative intervient alors que la demande en infrastructures informatiques dédiées à l’IA connaît une forte croissance et que les géants mondiaux de la technologie, notamment Google GOOGL.O et Amazon AMZN.O , renforcent leur présence en Inde.

Yotta lève actuellement des fonds en pré-introduction en bourse et s'attend à ce que la part de l'introduction en bourse soit inférieure à ce qui était initialement prévu, car une grande partie de son objectif de levée de fonds a déjà été atteinte, a déclaré M. Gupta, qui a refusé de divulguer le chiffre d'affaires ou le montant levé à ce jour.

M. Gupta a indiqué dans un message publié sur LinkedIn le mois dernier que Yotta avait levé 150 millions de dollars de capitaux de croissance primaires, pour une valorisation d’environ 370 milliards de roupies (3,9 milliards de dollars).

Les opérateurs de centres de données se tournent de plus en plus vers les marchés boursiers, car la hausse des coûts des GPU et la forte demande en capacité de calcul augmentent leurs besoins en capitaux. Yotta affirme être le plus grand fournisseur indien d’infrastructures informatiques basées sur l’IA et alimentées par Nvidia NVDA.O .

M. Gupta a déclaré que l’Inde devenait une destination attractive pour les investissements dans les infrastructures d’IA, alors que les contraintes d’alimentation électrique et les pénuries de GPU ralentissent l’expansion aux États-Unis et en Europe, tandis que les tensions géopolitiques créent de l’incertitude au Moyen-Orient.

“L’Inde redevient un marché vert de premier plan pour tous”, a-t-il déclaré, ajoutant que les clients internationaux représentaient 75 % à 80 % de la clientèle de Yotta.

M. Gupta a indiqué qu’un congé fiscal de 20 ans, annoncé en février par le gouvernement indien à l’intention des entreprises étrangères utilisant des centres de données locaux, avait renforcé la confiance des clients étrangers.

Yotta étudie également des structures de financement dans le cadre desquelles des partenaires achèteraient des GPU par l’intermédiaire de sociétés ad hoc, partageraient les revenus générés par ces puces et finiraient par en transférer la propriété à Yotta au bout de quatre à cinq ans, a précisé M. Gupta.

(1 dollar = 94,9600 roupies indiennes)