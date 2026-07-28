La société indienne Varun Beverages n'atteint pas ses objectifs de bénéfices trimestriels face à une concurrence acharnée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision complète des estimations des analystes, mise à jour des cours boursiers)

Varun Beverages VARB.NS a annoncé mardi un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations moyennes des analystes. Le principal partenaire d'embouteillage de PepsiCo

PEP.O en Inde a en effet été confronté à une concurrence accrue et à une pression sur ses marges, ce qui a entraîné une chute de près de 9 % de son cours de bourse.

Voici quelques informations clés:

* La société a annoncé un bénéfice net consolidé de 15,21 milliards de roupies (158,71 millions de dollars), inférieur aux estimations de 15,33 milliards de roupies, selon les données compilées par LSEG.

* Varun Beverages est confrontée à une concurrence de plus en plus intense sur le marché indien des boissons prêtes à boire, alors que ses rivaux historiques et les nouveaux entrants se développent de manière agressive dans les secteurs des boissons gazeuses, des jus de fruits et de l’eau en bouteille.

* L'action de la société a chuté de 8,9 % après l'annonce des résultats, avant de regagner une partie de son terrain pour clôturer en baisse de 7,6 %.

* Le chiffre d’affaires global a toutefois progressé de 20,8 % pour atteindre 86,51 milliards de roupies au cours de cette période.

* Le volume des ventes consolidées a progressé de 19,8 %; toutefois, la société avait indiqué l’année dernière avoir constaté des précipitations inhabituellement fortes et hors saison en Inde, ce qui avait entraîné une baisse de la demande et de la croissance en volume par rapport à la même période de l’année précédente.

* La marge d'exploitation de Varun Beverages a reculé de 76 points de base par rapport à l'année dernière en raison de la consolidation de Twizza, sa filiale sud-africaine à faible marge, a-t-elle indiqué.

(1 dollar = 95,8325 roupies indiennes)