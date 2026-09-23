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La société indienne Ultraviolette recrute le directeur général d'Intel comme conseiller et lève 85 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 14:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Ultraviolette a recruté Lip-Bu Tan, directeur général d’Intel INTC.O , en tant que conseiller, a annoncé mercredi le fabricant de motos électriques, qui prévoit de se développer à l’international.

Tan a également participé à un tour de table de 85 millions de dollars, aux côtés de sociétés de capital-risque spécialisées dans les technologies de pointe, l’entreprise indienne ayant pour objectif d’augmenter sa production et d’élargir sa gamme de produits.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ultraviolette, soutenue par TVS Motor TVSM.NS et déjà présente en Europe et en Inde, vise une entrée sur le marché américain en 2027, ainsi qu’une expansion sur les principaux marchés d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est.

* Yali Capital, où Tan occupe le poste de conseiller, et TDK Ventures ont participé à ce tour de table, aux côtés d’autres investisseurs.

* Ultraviolette utilisera les fonds nouvellement levés pour augmenter la production de ses produits actuels, lancer ses prochains modèles, le Tesseract et le Shockwave, et développer sa prochaine génération de plateformes pour véhicules électriques.

* Reuters avait précédemment rapporté que la start-up spécialisée dans les véhicules électriques envisageait d’investir 7,79 milliards de roupies (81,37 millions de dollars) dans une nouvelle usine afin d’accroître sa capacité de production et de soutenir son entrée sur le segment du marché de masse.

* Les immatriculations d’Ultraviolette ont presque triplé depuis le début de l’année par rapport à l’année précédente, selon les données du registre national des véhicules, les Indiens adoptant de plus en plus les véhicules électriques en raison de leurs coûts d’exploitation réduits, de la volatilité des prix du carburant et des mesures de soutien réglementaires.

(1 dollar = 95,7400 roupies indiennes)

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