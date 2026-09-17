La société indienne Tata Sons reconduit Chandrasekaran à la présidence, un revirement inattendu

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

* Chandrasekaran reconduit à son poste de président

* Noel Tata s'oppose à l'introduction en bourse lors de la réunion du conseil d'administration, selon une source

par Aditya Kalra et Jayshree P Upadhyay

Jeudi, la société indienne Tata Sons a reconduit N. Chandrasekaran à la présidence pour cinq ans supplémentaires, revenant ainsi sur la décision qu'il avait prise le mois dernier de ne pas briguer un nouveau mandat, dans un contexte de tensions avec les fondations caritatives qui contrôlent ce conglomérat, dont les activités vont du sel à l'aviation.

Chandrasekaran avait dans un premier temps exclu de briguer un nouveau mandat, frustré par ce qu’il considérait comme un manque de soutien de la part du conseil d’administration face aux tensions avec les fondations caritatives. Tata Sons n’a pas donné de raison pour expliquer ce revirement.

Le groupe, vieux de 158 ans, est confronté à des pertes qui ne cessent de s’aggraver chez Air India, à un effondrement brutal chez Jaguar Land Rover et aux répercussions d’une fuite de données qui a exposé des clients tels qu’Apple et Tesla.

Ce revirement concernant Chandrasekaran intervient également quelques jours après que la Banque centrale indienne (RBI) a rejeté la demande de Tata Sons visant à être exemptée des règles qui l’obligeraient à entrer en bourse.

La RBI l’a classée en 2022 comme une société financière non bancaire (NBFC) de « niveau supérieur ». Les sociétés de cette catégorie sont soumises à une réglementation renforcée et à une obligation de cotation.

Tata Sons, qui est la société holding faîtière du groupe Tata, détenant des participations dans Tata Consultancy Services

TCS.NS , Tata Motors TAMO.NS , Tata Steel TISC.NS , Air India et d’autres entreprises, s’efforce d’éviter de devenir une société cotée en bourse.

Elle a remboursé sa dette externe et a demandé à renoncer à son enregistrement en tant que société d’investissement de base, arguant que cela la soustrairait au cadre réglementaire de la RBI imposant une cotation en bourse. La RBI a rejeté cette demande, la laissant soumise aux règles applicables aux sociétés financières non bancaires (NBFC) de premier rang.

Lors de la réunion du conseil d’administration de jeudi, la question de l’introduction en bourse de Tata Sons a également été abordée, le président de Tata Trusts, Noel Tata, ayant fait part devant le conseil de son opposition à une introduction en bourse, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

M. Chandrasekaran, 63 ans, et Tata Trusts, qui détient 66 % de Tata Sons, se sont affrontés sur des questions allant d’une éventuelle cotation en bourse de Tata Sons aux pertes croissantes d’Air India, en passant par la gestion du retrait prévu d’un actionnaire minoritaire.

La source a également indiqué que Noel Tata s'était opposé à la reconduction de Chandrasekaran et qu'il était susceptible de contester cette décision.

M. Chandrasekaran, qui est devenu président de Tata Sons en 2017, a été reconduit dans ses fonctions pour un deuxième mandat de cinq ans en 2022. Son mandat actuel doit prendre fin en février 2027.