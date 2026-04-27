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La société indienne Sun Pharma va racheter Organon dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'un montant de 11,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 02:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du code Reuters de Merck au paragraphe 3)

La société indienne Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS va racheter Organon & Co OGN.N dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, valorisant le laboratoire pharmaceutique américain à environ 11,75 milliards de dollars, dette comprise, ont annoncé dimanche les deux sociétés.

Aux termes de l'accord définitif, Sun Pharma rachètera toutes les actions en circulation d'Organon au prix de 14,00 dollars par action en numéraire, ont indiqué les sociétés dans un communiqué conjoint.

Cette opération permettrait à Sun Pharma de devenir l'unique propriétaire d'Organon, société issue de la scission de Merck

MRK.N en 2021 et spécialisée dans la santé des femmes, les biosimilaires et les médicaments de référence.

Fusions / Acquisitions

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MERCK
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