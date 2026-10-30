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La société indienne Sun Pharma affiche un bénéfice trimestriel en baisse en raison d'une charge ponctuelle liée à une acquisition
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, plombée par une charge exceptionnelle liée à l'acquisition d'Organon.

Le bénéfice net consolidé a reculé à 19,89 milliards de roupies (209,31 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 31,18 milliards de roupies un an plus tôt.

Le laboratoire pharmaceutique a comptabilisé une charge exceptionnelle de 12,69 milliards de roupies, composée en grande partie de coûts liés à l’acquisition prévue d’Organon, ainsi que de provisions liées au nouveau cadre du code du travail indien.

(1 dollar = 95,0250 roupies indiennes)

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