La société indienne SBI Funds Management enregistre une hausse de près de 9 % lors de son entrée en bourse, après une introduction en bourse de 1,03 milliard de dollars

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SBI Funds Management SBIA.NS a bondi de 8,8 % lors de son entrée en bourse mardi, devenant ainsi le deuxième gestionnaire d’actifs indien en termes de capitalisation boursière, les investisseurs misant sur les perspectives de croissance du secteur indien de la gestion d’actifs, qui pèse 853 milliards de dollars.

Le titre a grimpé à 624,3 roupies, valorisant le gestionnaire d’actifs à 1 260 milliards de roupies (soit 13,08 milliards de dollars). Ses concurrents, ICICI Prudential Asset Management Company IICL.NS et HDFC Asset Management Company

HDFA.NS , étaient respectivement valorisés à 1 540 milliards et 1 130 milliards de roupies.

SBI Funds Management, une coentreprise entre la State Bank of India SBI.NS , le plus grand banque du pays, et Amundi

AMUN.PA , le plus grand gestionnaire d’actifs d’Europe, gérait 12 500 milliards de roupies d’actifs en mars 2026, ce qui en fait le plus grand gestionnaire d’actifs indien.

La semaine dernière, le gestionnaire d’actifs a recueilli des offres d’un montant de 31 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande introduction en bourse (introduction en bourse) indienne de l’année à ce jour, dont 278,5 millions de dollars levés auprès d’investisseurs de référence tels que BlackRock et des fonds souverains de Singapour, d’Abou Dhabi et de Norvège.

« À mesure que les besoins des Indiens en matière d’épargne et d’investissement évoluent, la classe moyenne se tourne de plus en plus vers les fonds communs de placement comme principal vecteur d’investissement, et SBI AMC dispose de tous les atouts pour devenir “le gestionnaire d’actifs de chaque Indien”, tout comme sa société mère est devenue “la banque de chaque Indien” », ont déclaré des analystes, menés par Avinash Singh d’Emkay Global Financial Services.

(1 dollar = 96,3350 roupies indiennes)