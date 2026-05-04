La société indienne Reliance réduit ses exportations d'alkylats et augmente sa production de GPL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Nidhi Verma et Mohi Narayan

La société indienne Reliance Industries RELI.NS réduit sa production d'alkylats et réaffecte ses matières premières afin d'augmenter la production de gaz de pétrole liquéfié (GPL), alors que l'Inde est confrontée à une pénurie de combustible de cuisson due à la guerre en Iran, a annoncé lundi la société.

L'exploitant du plus grand complexe de raffinage au monde fait fonctionner son unité d'alkylation au ralenti, réduisant ainsi les exportations de ce composant utilisé dans le mélange d'essence.

Reliance exporte généralement des alkylates vers les États-Unis depuis sa raffinerie d'une capacité de 704 000 barils par jour, axée sur l'exportation.

La société a déclaré que la production de GPL avait plus que triplé par rapport aux niveaux d'avant-guerre.

“Cette mesure a été prise pour combler en partie le déficit lié à la perte des importations de GPL en provenance des pays du Moyen-Orient”, a déclaré la société dans un communiqué adressé à Reuters.

En mars, le gouvernement fédéral a ordonné aux raffineurs de maximiser la production de GPL alors que l'Inde faisait face à des pénuries suite à la fermeture du détroit d'Ormuz.

L'Inde, deuxième importateur mondial de GPL, est confrontée à sa pire crise gazière depuis des décennies, le gouvernement ayant réduit les approvisionnements destinés à l'industrie afin de préserver les besoins en combustible de cuisson des ménages.

Le pays dépendait du Moyen-Orient pour environ 90% de ses importations de GPL.