La société indienne Reliance envisagerait d'acheter du pétrole vénézuélien si elle y était autorisée

Reliance pourrait acheter du pétrole vénézuélien si cela est autorisé

Le pétrole vénézuélien pourrait aider l'Inde à diversifier ses importations d'énergie

Reliance pourrait reprendre les importations vénézuéliennes si les remises sont intéressantes

Le groupe indien Reliance Industries Ltd RELI.NS , opérateur du plus grand complexe de raffinage au monde, a déclaré jeudi qu'il envisagerait d'acheter du pétrole vénézuélien si sa vente à des acheteurs non américains était autorisée.

"Nous attendons des éclaircissements sur l'accès au pétrole vénézuélien par des acheteurs nonaméricains et nous envisagerons d'acheter le pétrole de manière conforme", a déclaré un porte-parole de Reliance Industries dans une réponse envoyée par courriel aux questions posées par Reuters.

Les raffineurs publics Indian Oil Corp IOC.NS et Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS envisageront également d'acheter du pétrole vénézuélien si les ventes sont autorisées aux entreprises non américaines, selon des sources industrielles.

Les deux sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

RELIANCE A CESSÉ D'ACHETER DU PÉTROLE VÉNÉZUÉLIEN L'ANNÉE DERNIÈRE

Caracas et Washington ont conclu un accord cette semaine pour exporter jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien, soit 30 à 50 millions de barils, vers les États-Unis, après que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier.

Reliance a cessé d'acheter du pétrole vénézuélien à partir de mars 2025 , le président Donald Trump ayant annoncé des droits de douane de 25 % sur les pays qui achètent du brut au producteur sud-américain. Le conglomérat a reçu sa dernière cargaison de pétrole vénézuélien en mai de l'année dernière.

Les deux complexes de raffinage de Reliance dans l'État occidental du Gujarat, d'une capacité combinée d'environ 1,4 million de barils de pétrole brut par jour, lui permettent de traiter des bruts moins chers et plus lourds tels que le Merey vénézuélien.

"Si les barils vénézuéliens réintègrent les marchés mondiaux, ils seront probablement vendus au rabais, ce qui améliorera les possibilités d'approvisionnement et la rentabilité pour les raffineurs compatibles, même si les volumes restent limités", a déclaré Sumit Ritola, analyste principal de la recherche sur le raffinage et la modélisation chez Kpler.

UNE ALTERNATIVE ACCEPTABLE À L'ÉNERGIE RUSSE?

Les sociétés indiennes HPCL-Mittal Energy, Nayara Energy, IOC et Mangalore Refinery and Petrochemicals MRPL.NS ont également importé du pétrole vénézuélien par le passé, comme le montrent les flux commerciaux du LSEG.

M. Ritola a déclaré que le pétrole vénézuélien offrait à l'Inde une "option de diversification politiquement acceptable" par rapport au pétrole russe.

L'Inde a subi des pressions de la part des pays occidentaux pour réduire les achats de pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, craignant que les recettes pétrolières ne financent l'effort de guerre de la Russie.

L'année dernière, les États-Unis ont doublé les droits de douane sur les produits indiens, les portant à 50 %, en invoquant le fait que l'Inde achète beaucoup de pétrole brut russe.

Un sénateur républicain, , a déclaré mercredi que M. Trump avait "donné son feu vert" à une législation visant à sanctionner les pays qui font des affaires avec la Russie.

Alors que certains raffineurs publics et Nayara Energy devraient continuer à importer du pétrole russe, Reliance a déclaré qu'elle ne recevrait pas de pétrole russe en janvier. Cette décision pourrait réduire considérablement les importations indiennes de pétrole russe au cours de ce mois et les ramener à leur niveau le plus bas depuis des années.

"Nous avons déjà constaté que Reliance a réduit ses importations de brut russe, ce qui indique que les raffineurs sont prêts et capables de s'adapter lorsque les risques de conformité ou commerciaux augmentent", a déclaré M. Ritola.