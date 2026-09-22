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La société indienne PhonePe obtient un premier feu vert de la banque centrale des Émirats arabes unis pour l'octroi de licences de paiement
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 09:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte)

La plateforme de paiement numérique PhonePe PHOP.NS a annoncé mardi avoir reçu l'accord de principe de la banque centrale des Émirats arabes unis pour deux licences couvrant les services de paiement de détail, les systèmes de cartes et les services de prépaiement.

La fintech soutenue par Walmart a précisé que cette approbation faisait suite à une première vérification réglementaire et qu’elle devait encore obtenir l’accord définitif de la banque centrale avant de pouvoir démarrer ses activités commerciales dans cet État du Golfe.

"Dès réception de l’autorisation réglementaire définitive, la société se réjouit de collaborer avec les banques régionales, les prestataires de services de paiement agréés et les fournisseurs de technologies locaux", a-t-elle déclaré.

Lancée en 2016, PhonePe propose une application de paiement qui permet aux utilisateurs de recharger leur crédit, de payer leurs factures et d’envoyer de l’argent via le réseau indien Unified Payments Interface.

Plus tôt cette année, la société asuspendu son introduction en bourse très attendue, invoquant les incertitudes géopolitiques et la volatilité des marchés mondiaux. Elle a indiqué qu’elle relancerait le processus d’introduction en bourse dès que la stabilité des marchés se serait améliorée.

PhonePe vise une valorisation comprise entre 9 et 10,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, ont déclaré à Reuters en mars deux sources directement informées du dossier.

Le dossier d’introduction en bourse a révélé que Walmart

WMT.O prévoit de réduire sa participation dans la société de fintech d’environ 12 % à l’occasion de l’opération, tandis que les investisseurs existants, Tiger Global et Microsoft MSFT.O , ont l’intention de se retirer entièrement.

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