La société indienne Nxtra, propriété de Bharti Airtel, lève 1 milliard de dollars dans un contexte de boom des centres de données

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Nxtra Data, propriété de Bharti Airtel, va lever 1 milliard de dollars auprès d'Alpha Wave Global, Carlyle Global, Anchorage Capital, ainsi que de sa société mère, dans le cadre d'une opération qui valorise l'entreprise de centres de données à environ 3,1 milliards de dollars.

Cette opération est la dernière d'une série d'investissements que les conglomérats indiens Reliance

RELI.NS et Adani ADEL.NS ont annoncés ces derniers mois dans l'infrastructure de données, alors qu'ils positionnent le pays comme un centre émergent pour le développement de l'IA.

Jusqu'à présent, l'Inde n'a joué qu'un rôle limité dans le boom mondial de l'IA, car elle ne dispose pas d'une fabrication de puces à grande échelle, ce qui fait des centres de données son point d'entrée le plus viable sur le marché de l'infrastructure à croissance rapide.

La société de capital-investissement Alpha Wave dirigera la levée de fonds avec un investissement de 435 millions de dollars, suivie par l'engagement de 290 millions de dollars de Bharti Airtel. La société d'investissement américaine Carlyle Global CG.O , un investisseur existant, injectera 240 millions de dollars, tandis qu'Anchorage Capital investira 35 millions de dollars.

Bharti Airtel, deuxième opérateur de téléphonie mobile en Inde par le nombre d'utilisateurs, a déclaré qu'il conserverait sa participation majoritaire dans Nxtra.

Nxtra utilisera les fonds pour développer son infrastructure et étendre les services qu'elle propose.