La société indienne M&M Finance enregistre sa plus forte hausse en dix semaines après une augmentation de ses versements trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Les actions de l'établissement de crédit non bancaire Mahindra & Mahindra Financial Services MMFS.NS ont progressé de 6,53 % au plus fort de la séance, leur plus forte hausse intrajournalière en 10 semaines, pour atteindre 340,3 roupies chacune; MMFS a clôturé en hausse de 2,6 %

** Cette hausse fait suite à un bond de 22 % en glissement annuel du volume total des décaissements au cours du trimestre de septembre, qui s'est établi à 164,9 milliards de roupies, selon le point sur l'activité publié par MMFS

** Le taux de recouvrement s’établit à 97 % au 2e trimestre de l’exercice 2027, contre 96 % au 2e trimestre de l’exercice 2026

** Morgan Stanley estime que le point sur le deuxième trimestre témoigne d’une bonne qualité des actifs et d’une accélération de la croissance des prêts chez MMFS

** Morgan Stanley et Jefferies réitèrent leur position prudente concernant les perspectives de résultats pour l’exercice 2027, en raison d’une mousson déficitaire et des incertitudes géopolitiques

** Le titre MMFS a reculé de 18,8 % depuis le début de l’année 2026, selon les données boursières