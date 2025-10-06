La société indienne LTIMindtree remporte le plus gros contrat de son histoire ; des sources l'estiment à 580 millions de dollars

La société indienne de services informatiques LTIMindtree LTIM.NS a annoncé lundi qu'elle avait remporté le plus gros contrat de son histoire, deux sources au fait de l'affaire estimant le montant à 580 millions de dollars.

Le sixième exportateur de services logiciels en Inde a indiqué que le contrat avait été conclu avec une grande société mondiale de médias et de divertissement, mais n'a pas révélé le nom du client.

L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le montant de l'accord ou le nom du client.

Cet accord intervient à un moment où le secteur indien des technologies de l'information, qui pèse 283 milliards de dollars, est confronté à des incertitudes macroéconomiques, à des risques liés aux droits de douane et à des changements dans la politique d'immigration des États-Unis. Les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information publieront leurs chiffres pour le trimestre de septembre à partir de jeudi, et les analystes s'attendent à des résultats en demi-teinte.

LTIMindtree a également annoncé sa deuxième plus importante transaction, d'un montant de 450 millions de dollars, en mai , qui, selon certaines sources, a été conclue avec le géant américain de l'agroalimentaire Archer-Daniels-Midland

ADM.N .

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 3 % lundi, ce qui représente leur plus forte progression quotidienne depuis près de cinq mois.

LTIMindtree a déclaré qu'elle jouerait un rôle dans les efforts du client "pour rationaliser les opérations et moderniser les modèles de livraison, en incorporant l'automatisation, l'optimisation des processus et la consolidation des fournisseurs".

Phil Fersht, directeur général de HFS Research, a déclaré que les entreprises de taille moyenne telles que LTIMindtree, Coforge COFO.NS et Mphasis MBFL.NS sont en train de gagner des contrats importants car "elles sont plus rapides et plus flexibles dans l'élaboration de propositions de valeur basées sur l'IA".

"Alors que les grandes capitalisations continuent d'optimiser leurs portefeuilles existants, ces moyennes capitalisations gagnent de nouveaux logos et se développent dans des contrats basés sur les résultats et alimentés par l'IA", a-t-il ajouté.