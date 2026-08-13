La société indienne Larsen & Toubro remporte une commande pour la construction d'une usine dédiée à l'IA pour Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Larsen & Toubro LART.NS a annoncé jeudi avoir décroché une commande pour la construction d'une usine dédiée à l'intelligence artificielle pour Nvidia NVDA.O .
La valeur de cette commande se situe entre 100 et 150 milliards de roupies (soit entre 1,05 et 1,57 milliard de dollars), a précisé la société.
(1 dollar = 95,3600 roupies indiennes)
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