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La société indienne Larsen & Toubro remporte une commande pour la construction d'une usine dédiée à l'IA pour Nvidia
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 08:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Larsen & Toubro LART.NS a annoncé jeudi avoir décroché une commande pour la construction d'une usine dédiée à l'intelligence artificielle pour Nvidia NVDA.O .

La valeur de cette commande se situe entre 100 et 150 milliards de roupies (soit entre 1,05 et 1,57 milliard de dollars), a précisé la société.

(1 dollar = 95,3600 roupies indiennes)

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