La société indienne Infosys ne s'attend pas à ce que la suspension du programme PERM aux États-Unis ait des répercussions significatives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Infosys INFY.NS , la deuxième plus grande entreprise informatique indienne, a déclaré samedi qu’elle ne s’attendait pas à ce que la suspension des demandes de certification permanente de travail (PERM) annoncée par le gouvernement américain ait un impact significatif.

Le gouvernement américain a déclaré jeudi qu’il suspendait de grandes entreprises mondiales du secteur des technologies et de l’informatique, dont Infosys, du programme PERM de carte verte, qui permet à des travailleurs étrangers qualifiés d’obtenir la résidence permanente aux États-Unis grâce à leur emploi.

“Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec le ministère du Travail et les agences gouvernementales concernées pour répondre à toutes leurs questions”, a déclaré Infosys dans un communiqué publié sur le site de la Bourse.