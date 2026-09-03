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La société indienne Hexaware en baisse après le départ soudain de son directeur général
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 05:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, l'action Hexaware HEXW.NS a reculé de 2,3 % pour s'établir à 530,9 roupies après que la société a annoncé que son directeur général, Srikrishna Ramakarthikeyan, avait démissionné afin de se consacrer à des projets personnels et qu'il quitterait ses fonctions le mois prochain.

La société indienne de services informatiques a nommé Vivek Jetley, cadre supérieur chez EXL EXLS.O , cotée au Nasdaq, au poste de directeur général, à compter du 28 octobre.

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