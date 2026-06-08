La société indienne de commerce rapide Zepto prévoit de lever jusqu'à 837 millions de dollars lors de son introduction en bourse

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* Une agence indienne a convoqué les fondateurs en avril, les demandes ont été satisfaites - Zepto

* Le chiffre d'affaires a plus que doublé, mais les pertes se sont creusées

* Le produit de l'introduction en bourse servira à financer l'expansion, les investissements technologiques et les acquisitions

(Ajout de détails sur la convocation des fondateurs par la Direction de l'application de la loi indienne aux paragraphes 2, 11 et 12) par Kanjyik Ghosh et Haripriya Suresh

La société indienne de commerce rapide Zepto

KIRK.NS cherche à lever jusqu'à 837 millions de dollars lors de son introduction en bourse, selon un projet de document actualisé publié lundi, ouvrant la voie à l'une des introductions en bourse les plus attendues du pays cette année.

Le dossier a révélé que l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière avait demandé des informations aux fondateurs de Zepto en avril, et que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait plus que doublé au cours du dernier exercice fiscal, bien que les pertes aient explosé en raison de la flambée des coûts.

La société a déposé en décembre, à titre confidentiel, une demande d'introduction en bourse d' d'un montant de 110 milliards de roupies (1,15 milliard de dollars), sans divulguer ses résultats financiers ni d'autres détails, intensifiant ainsi la bataille avec ses concurrents cotés en Bourse, Eternal

ETEA.NS et Swiggy SWIG.NS .

Les entreprises de commerce rapide misent fortement sur la base de consommateurs urbains en pleine croissance en Inde, les clients optant de plus en plus pour des livraisons en 10 minutes, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou d'appareils électroniques.

Zepto prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour étendre son réseau de « dark stores » (entrepôts compacts situés dans des quartiers densément peuplés), investir dans la technologie et l'infrastructure cloud, ainsi que pour financer des acquisitions.

Zepto vend de nouvelles actions pour un montant pouvant atteindre 80,1 milliards de roupies. Les investisseurs existants, notamment Nexus Ventures et Contrary ZEP Holdings, vendront jusqu'à 113,5 millions d'actions dans le cadre de l'offre, selon le dossier mis à jour lundi.

On ne sait pas encore clairement quelle valorisation Zepto, qui est également en concurrence avec Amazon AMZN.O , Flipkart de Walmart WMT.O et BigBasket (soutenu par le groupe Tata), vise à travers cette offre. La société a été valorisée à 7 milliards de dollars lors de son dernier tour de table en octobre, au cours duquel elle a levé 450 millions de dollars.

Zepto vise une introduction en bourse en juillet, a rapporté l'Economic Times, citant des sources. La société n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant cet article.

Le chiffre d'affaires de Zepto a plus que doublé pour atteindre 226,24 milliards de roupies au cours de l'exercice clos le 31 mars, tandis que les pertes se sont creusées, passant de 47 milliards de roupies à 59,05 milliards de roupies, en raison de la forte hausse des dépenses.

CONVOCATION PAR LA DIRECTION DE L'APPLICATION DE LA LOI

La Direction de l'application de la loi indienne a convoqué les fondateurs de Zepto, Aadit Palicha et Kaivalya Vohra, en avril, comme le mentionne le dossier d'introduction en bourse sous la rubrique « facteurs de risque ».

Le duo a été invité à fournir des informations, notamment des détails sur les investissements étrangers de la société, la structure de son actionnariat et ses déclarations d'impôt sur le revenu.

Ils se sont conformés à ces demandes et aucune autre communication n'avait été reçue de la part de l'agence à la date de dépôt du dossier, a déclaré Zepto.

Axis Capital, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Motilal Oswal, HSBC, JM Financial et IIFL Capital gèrent l'introduction en bourse.

(1 $ = 95,7075 roupies indiennes)