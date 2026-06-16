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La société hongroise MOL, la société russe Gazprom Neft et Gazprom vont bénéficier d'un délai supplémentaire pour les négociations concernant le rachat de la société serbe NIS
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société hongroise MOL et les entreprises russes Gazprom Net et Gazprom devraient bénéficier d'une prolongation de 15 jours pour les négociations relatives à l'acquisition d'une participation de 51,56 % dans la société pétrolière serbe NIS, soumise à des sanctions américaines, a déclaré mardi le président serbe Aleksandar Vučić.

« D'après les informations dont je dispose, il devrait s'agir d'une prolongation de 15 jours », a déclaré M. Vucic lors d'une émission en direct depuis Tbilissi, la capitale géorgienne, où il effectue une visite d'État.

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