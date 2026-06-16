La société hongroise MOL, la société russe Gazprom Neft et Gazprom vont bénéficier d'un délai supplémentaire pour les négociations concernant le rachat de la société serbe NIS

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La société hongroise MOL et les entreprises russes Gazprom Net et Gazprom devraient bénéficier d'une prolongation de 15 jours pour les négociations relatives à l'acquisition d'une participation de 51,56 % dans la société pétrolière serbe NIS, soumise à des sanctions américaines, a déclaré mardi le président serbe Aleksandar Vučić.

« D'après les informations dont je dispose, il devrait s'agir d'une prolongation de 15 jours », a déclaré M. Vucic lors d'une émission en direct depuis Tbilissi, la capitale géorgienne, où il effectue une visite d'État.