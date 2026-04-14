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La société GQG Partners, cotée à l'ASX, accentue ses pertes alors que Morningstar prévoit une baisse de ses bénéfices futurs
information fournie par Reuters 14/04/2026 à 05:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 avril - ** Les actions ASX de GQG Partners GQG.AX chutent jusqu'à 2,8 % à 1,72 dollar australien, leur niveau le plus bas depuis le 31 mars

** L'action a baissé de 0,6% lundi après que la société de gestion d'investissement ait affiché des actifs sous gestion de 162,5 milliards de dollars au 31 mars, en baisse par rapport à 172,9 milliards de dollars au 28 février

** Les sorties nettes de capitaux se sont élevées à 1,2 milliard de dollars en mars et à 8,6 milliards de dollars pour le trimestre se terminant en mars

** Morningstar s'attend à ce que le bénéfice par action sous-jacent baisse de 8 % par an entre CY26 et CY30

** Elle estime que l'exposition de la société au marché des actions cotées en bourse est confrontée à une concurrence intense

** Elle ajoute que la performance reste "contestée", et cite la sous-performance prolongée des actifs sous gestion qui peut entraîner une perte de fidélité de la clientèle

** L'action est notée "hold" en moyenne; le PT médian est de A$1.92, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, GQG chute de 1,2%

Valeurs associées

GQG PARTNERS CDIS
1,1500 USD OTCBB 0,00%
MORNINGSTAR
176,4200 USD NASDAQ +5,03%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/04/2026 à 05:56:40.

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