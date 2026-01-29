La Société Générale va revendre la fintech Treezor à Shares

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La fintech Shares, spécialisée dans l'investissement et l'épargne, va racheter à la Société Générale Treezor, plateforme de services bancaires et de paiement proposés en marque blanche, pour un montant non dévoilé, a-t-elle annoncé jeudi.

"Shares entre en négociations exclusives avec Société Générale en vue de l'acquisition de 100% du capital de sa filiale Treezor", indique-t-elle dans un communiqué.

Shares, fondée en 2021 ambitionne avec ce rachat de "bâtir une plateforme complète de services financiers entièrement digitalisés afin d'accompagner la modernisation des institutions financières", selon le communiqué.

Créée en 2015, Treezor avait été acquise en 2018 par la Société Générale en vue de permettre aux métiers du groupe bancaire de "s'appuyer sur un dispositif innovant et agile pour accélérer de façon significative" le délai nécessaire au développement et la mise en activité de nouveaux services, avait alors expliqué la banque.

Treezor a été l'une des premières en France à pratiquer le banking-as-a-service (BaaS), c'est-à-dire à proposer des services de paiement en marque blanche pour des clients, principalement des fintechs (start-up de la banque et de l'assurance).

Treezor s'était vue infliger un blâme et une amende d'un million d'euros pour des "manquements très sérieux" dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par la commission des sanctions de l'ACPR, le gendarme des banques, en avril 2024.