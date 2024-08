La Société Générale cède ses activités de banque privée suisse et britannique à UBP

Le groupe financier français Société Générale a annoncé, lundi 5 août, avoir signé des accords exclusifs avec le groupe helvétique Union Bancaire Privée (UBP) pour la cession de SG Kleinwort Hambros et Société Générale Private Banking Suisse, ses activités de banque privée au Royaume-Uni et en Suisse.

Les encours sous gestion cumulés de SG Kleinwort Hambros, qui couvre aussi les îles anglo-normandes et Gibraltar, et Société Générale Private Banking Suisse s’élevaient à près de 25 milliards d’euros à fin décembre 2023. Les ventes de ces entités devraient rapporter au total environ 900 millions d’euros à Société Générale, fonds propres inclus, avec une amélioration attendue de 10 points de base de son ratio de fonds propres (CET1). La clôture de ces transactions, soumises aux approbations de divers régulateurs, doit intervenir d’ici à la fin du premier trimestre 2025. UBP récupérera l’ensemble des activités, des portefeuilles clients et des salariés des deux sociétés.

Société Générale indique que ces ventes s’inscrivent dans l’exécution de sa feuille de route stratégique visant une rationalisation de son modèle d’activité tout en renforçant sa base de capital. Société Générale précise néanmoins qu’il continuera son développement en banque privée en France, au Luxembourg et à Monaco.

UBP indique dans un communiqué qu’il s’agit d’une étape majeure dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à accroître sa présence à l’international et à développer ses activités de gestion de fortune à travers le monde.

« Reprendre l’équivalent de 15 milliards de francs suisse d’actifs va nous permettre d’atteindre une taille critique au Royaume-Uni avec à la suite de l’opération 800 collaborateurs et près de 22 milliards de livres sterling sous gestion , indique Bernard Schuster, porte-parole de l’Union Bancaire Privée. La qualité des équipes comme des actifs, ajoutée à la complémentarité du portefeuille va nous permettre d’avoir une franchise de poids sur le marché britannique qui devient un nouveau moteur de croissance majeur pour le groupe. »

Cession à Madagascar

La banque Société Générale a par ailleurs annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de la cession de la totalité de sa participation de 70% dans sa filiale malgache, Société Générale Madagasikara, à la BRED Banque Populaire.

Les éléments financiers de ce projet de cession n’ont pas été indiqués. La Société Générale a toutefois précisé dans un communiqué que l’opération aurait un effet positif d’environ 2 points de base sur son ratio de CET1 à la date de finalisation attendue d’ici à la fin du premier trimestre de 2025.

La transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes, a prévenu la banque.

Avec cette opération, la banque française poursuit à marche forcée son désengagement africain .

Adrien Paredes-Vanheule