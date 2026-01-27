La société Gatik, spécialisée dans les camions autopilotés, obtient 600 millions de dollars de revenus contractuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gatik a déclaré mardi avoir obtenu 600 millions de dollars de revenus contractuels et déployé des camions entièrement sans conducteur pour des opérations commerciales, soulignant les ambitions de l'entreprise de camionnage autonome de s'implanter solidement dans l'industrie. Un contrôle réglementaire strict en matière de sécurité a largement rendu difficile la commercialisation complète de la conduite autonome, mais les progrès de l'intelligence artificielle ont aidé de nombreuses entreprises à améliorer leur technologie.

"Aujourd'hui, nous exploitons des camions entièrement sans conducteur sur plusieurs réseaux logistiques et marchés, au service des plus grands détaillants et entreprises de produits de consommation courante du pays", a déclaré Gautam Narang, directeur général et cofondateur de Gatik.

Les camions de Gatik circulent presque 24 heures sur 24, transportant des marchandises entre les centres de distribution et les magasins afin d'augmenter la fréquence des livraisons, de réduire les coûts et d'assurer l'approvisionnement des rayons, a déclaré l'entreprise. Le secteur du camionnage autonome a également connu une forte augmentation des cotations publiques , avec divers rivaux cherchant à exploiter le marché lucratif et à tirer parti de la demande croissante de véhicules autoguidés.