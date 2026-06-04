La société Fintech Ramp valorisée à 44 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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La société de technologie financière Ramp a annoncé jeudi avoir levé 750 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table, avec une valorisation de 44 milliards de dollars.