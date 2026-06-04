La société Fintech Ramp valorisée à 44 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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information fournie par Zonebourse•04.06.2026•14:18•
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information fournie par Boursorama avec AFP•04.06.2026•14:10•
Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly va réduire de moitié son investissement de 2,3 milliards d'euros dans un nouveau site en Allemagne, en réaction à un projet de réforme décrié par le secteur de la santé, a-t-il annoncé dans la presse. Cela concerne le ...
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