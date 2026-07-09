 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société « faith-tech » Gloo chute suite à son offre d'actions
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions de la plateforme technologique chrétienne Gloo Holdings GLOO.O ont chuté de 15,8 % jeudi avant l'ouverture de la Bourse, à 3,35 dollars, leur plus bas niveau depuis son introduction en bourse en novembre, après la fixation du prix d'une nouvelle émission ** GLOO, société basée à Boulder, dans le Colorado, a vendu mercredi en fin de journée 7 millions d’actions à 3,25 dollars, pour un produit brut de 22,75 millions de dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 18,3 % par rapport au dernier cours de clôture

** Le directeur général Scott Beck, Pat Gelsinger et d’autres membres du conseil d’administration de GLOO s’engagent à acheter pour au moins 6 millions de dollars d’actions de l’offre

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour des acquisitions et des investissements, son fonds de roulement, ses frais d’exploitation et ses dépenses d’investissement

** Citizens Capital Markets est le chef de file de l'opération, aux côtés de Roth Capital ** GLOO, qui est entrée en bourse le 19 novembre après avoir vendu 9,1 millions d’actions à 8 dollars, comptera environ 87,6 millions d’actions en circulation à l’issue de cette offre, selon le prospectus

** Gelsinger, ancien directeur général d’Intel INTC.O , a rejoint l’équipe de direction de GLOO en mars 2025 et, en tant que responsable technologique, aide la société à développer des outils d’IA tels que des assistants virtuels et des chatbots

** Les cinq courtiers qui couvrent GLOO attribuent tous à l’action la recommandation “acheter”; le cours cible médian est de 12 dollars, selon les données de LSEG

Valeurs associées

CITIZENS FINL GR
68,540 USD NYSE 0,00%
GLOO HLDG RG-A
3,9800 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
110,2400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 13:27:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,56 -2,65%
CAC 40
8 309,03 +0,68%
Pétrole Brent
78,67 -1,02%
SOITEC
103,4 +5,15%
STELLANTIS
4,633 -1,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank