La société « faith-tech » Gloo chute suite à son offre d'actions

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9 juillet - ** Les actions de la plateforme technologique chrétienne Gloo Holdings GLOO.O ont chuté de 15,8 % jeudi avant l'ouverture de la Bourse, à 3,35 dollars, leur plus bas niveau depuis son introduction en bourse en novembre, après la fixation du prix d'une nouvelle émission ** GLOO, société basée à Boulder, dans le Colorado, a vendu mercredi en fin de journée 7 millions d’actions à 3,25 dollars, pour un produit brut de 22,75 millions de dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 18,3 % par rapport au dernier cours de clôture

** Le directeur général Scott Beck, Pat Gelsinger et d’autres membres du conseil d’administration de GLOO s’engagent à acheter pour au moins 6 millions de dollars d’actions de l’offre

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour des acquisitions et des investissements, son fonds de roulement, ses frais d’exploitation et ses dépenses d’investissement

** Citizens Capital Markets est le chef de file de l'opération, aux côtés de Roth Capital ** GLOO, qui est entrée en bourse le 19 novembre après avoir vendu 9,1 millions d’actions à 8 dollars, comptera environ 87,6 millions d’actions en circulation à l’issue de cette offre, selon le prospectus

** Gelsinger, ancien directeur général d’Intel INTC.O , a rejoint l’équipe de direction de GLOO en mars 2025 et, en tant que responsable technologique, aide la société à développer des outils d’IA tels que des assistants virtuels et des chatbots

** Les cinq courtiers qui couvrent GLOO attribuent tous à l’action la recommandation “acheter”; le cours cible médian est de 12 dollars, selon les données de LSEG